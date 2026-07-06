L'ultima trafileria storica di Lecco, che rischiava di crollare dopo il cedimento del tetto a febbraio, è stata messa in sicurezza. La struttura, che rappresenta tre secoli di storia, rischiava di essere irrimediabilmente danneggiata senza interventi immediati. Ora si valuta di trasformarla in un museo, riconoscendo il suo valore come luogo unico e identitario.

Lecco – L ’ultima storica trafileria di Lecco per ora è salva. Stava letteralmente crollando a pezzi: parte del tetto era già franata a febbraio e, senza copertura, il rischio era che venisse irrimediabilmente compromesso anche l’interno, per il pericolo di altri crolli, oltre che per l’esposizione alle intemperie. Grazie ad alcuni benefattori però adesso i solai sono stati puntellati e la sommità è stata ricoperta da una cerata per proteggerla dalla pioggia. A chiedere aiuto per salvare l’ultima testimonianza di una Lecco che ormai non c’è più, sono stati i volontari dell’Officina Gerenzone, i guardiani della valle lungo il torrente Gerenzone, che con la sua acqua alimentava opificio e trafilerie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Trecento anni di storia, in salvo l’ultima trafileria di Lecco: “Luogo unico e identitario, merita di diventare museo”

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