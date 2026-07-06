tre libri sul tennis da leggere durante wimbledon

Durante Wimbledon, si possono leggere tre libri sul tennis: uno di memoir che approfondisce la mente degli atleti, uno di narrativa che trasforma il campo in un palcoscenico di emozioni e una raccolta di saggi che analizzano tecniche come diritto e rovescio con precisione analitica.

Il tennis ha dato vita ad alcuni dei libri più belli mai scritti sullo sport: memoir che scavano nella mente degli atleti, romanzi che trasformano il campo in un teatro delle emozioni e raccolte di saggi capaci di raccontare un diritto o un rovescio con la stessa precisione con cui si descrive un’opera d’arte. Se in questi giorni di Wimbledon viene voglia di restare ancora un po’ dentro quell’atmosfera, questi sono tre titoli da recuperare. Open di Andre Agassi. C’è un motivo se Open continua a essere considerato una delle autobiografie sportive più importanti di sempre. Agassi racconta senza filtri una carriera costruita tra talento straordinario, pressione familiare, crisi d’identità e un rapporto quasi conflittuale con il tennis stesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

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