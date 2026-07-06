Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita in tangenziale durante la notte. È stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Careggi. Nella stessa notte, altri tre persone sono rimaste ferite in diversi incidenti avvenuti tra la città e il Valdarno, in seguito a una serie di tamponamenti e scontri stradali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una notte da incubo. Una ragazza di 18 lotta per la vita in un letto d’ospedale, a Careggi. Altri tre feriti in una carambola di incidenti in città e in Valdarno. Quello più grave è accaduto nella notte tra sabato e domenica, in viale don Minzoni, lungo la tangenziale, all’altezza dello svincolo per il raccordo autostradale. Da una prima ricostruzione, pare che la ragazza stesse attraversando la strada quando nello stesso istante è sopraggiunto un suv che procedeva in direzione del San Donato che l’ha travolta. L’automobilista, un ragazzo di 26 anni si è subito fermato e ha dato l’allarme. Immediato l’arrivo dei soccorsi, un’auto medica e l’ambulanza della Misericordia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta di notte in tangenziale. Gravissima a 18 anni, altri feriti. Sabato da incubo sulle strade

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