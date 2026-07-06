Dal 1° agosto, Air prende il controllo del trasporto pubblico a Benevento. La società ha annunciato che tutti i lavoratori attualmente impiegati nel settore verranno assunti con contratti garantiti. La modifica nella gestione dei servizi di trasporto pubblico avviene senza interruzioni e senza perdita di posti di lavoro. L'annuncio è stato dato da un rappresentante dell'amministrazione locale.

Mastella annuncia il subentro di Air nel trasporto pubblico di Benevento dal 1° agosto: assunzioni garantite per tutti i lavoratori.. Napoli, 6 luglio 2026 – Il sindaco Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato questo pomeriggio a Napoli il vicepresidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo e i vertici dell’azienda Air. “La riunione – spiegano il Sindaco e l’Assessore – è stata positiva. Dal primo agosto, il trasporto pubblico cittadino sarà gestito da Air, vincitrice della gara regionale. Stop a qualsiasi tipo di proroga all’attuale azienda, il Comune non ne effettuerà più. Il passaggio dal primo agosto sarà completato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Trasporti Benevento, Air subentra dal 1° agosto: salvati i posti

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