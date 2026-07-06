Trasporti Benevento Air subentra dal 1° agosto | salvati i posti

Da puntomagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1° agosto, Air prende il controllo del trasporto pubblico a Benevento. La società ha annunciato che tutti i lavoratori attualmente impiegati nel settore verranno assunti con contratti garantiti. La modifica nella gestione dei servizi di trasporto pubblico avviene senza interruzioni e senza perdita di posti di lavoro. L'annuncio è stato dato da un rappresentante dell'amministrazione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mastella annuncia il subentro di Air nel trasporto pubblico di Benevento dal 1° agosto: assunzioni garantite per tutti i lavoratori.. Napoli, 6 luglio 2026 – Il sindaco Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato questo pomeriggio a Napoli il vicepresidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo e i vertici dell’azienda Air. “La riunione – spiegano il Sindaco e l’Assessore – è stata positiva. Dal primo agosto, il trasporto pubblico cittadino sarà gestito da Air, vincitrice della gara regionale. Stop a qualsiasi tipo di proroga all’attuale azienda, il Comune non ne effettuerà più. Il passaggio dal primo agosto sarà completato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

trasporti benevento air subentra dal 1176 agosto salvati i posti
© Puntomagazine.it - Trasporti Benevento, Air subentra dal 1° agosto: salvati i posti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trasporto urbano a Benevento, accordo in Regione: salvi gli 87 posti di lavoro. Slitta il passaggio ad Air CampaniaIn Regione è stato raggiunto un accordo che garantisce la tutela di 87 posti di lavoro nel trasporto pubblico urbano di Benevento.

E' tempo di centri estivi: apertura ad agosto, rette più leggere e +300% di posti nei nidi dal 2022I centri estivi comunali per l’estate 2026 sono stati aperti ad agosto, con servizi disponibili fino al 21.

Benevento, trasporti: Velocizzare Air come gestore bus è impresa possibileSuperare le residue resistenze dei burocrati regionali e prevenire le problematiche emerse in provincia di Caserta in una precedente occasione. Con la spada di Damocle di Trotta in scadenza il 31 ... ilmattino.it

Trasporti a Benevento, gestione ad Air. Resta il nodo del subentro: chiesti tre milioni di euroDipendenti in agitazione e pretese economiche sopraggiunte. Si sta rivelando meno lineare del previsto la Trotta-exit da Benevento. L'uscita di scena del vettore che per nove anni ha gestito il ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web