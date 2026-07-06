Alle 14:30 del 6 luglio 2026, nel Municipio XV di Roma, è stato attivato il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La nuova iniziativa riguarda il monitoraggio del traffico e la gestione della mobilità nella zona, con l’obiettivo di fornire aggiornamenti in tempo reale agli utenti. Non sono stati indicati dettagli su eventuali modifiche alle strade o interventi specifici.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da oggi nel territorio del Municipio XV prendono il via i cantieri a Isola Farnese in via di Valle Muricana e in via dei Due Ponti previste modifiche alla viabilità con parziali chiusure al traffico indicate sul posto domani per lavori sulle linee ferroviarie regionali dalle 8:05 alle 11:30 sarà sospeso il servizio del Leonardo ex previsto un servizio bus sostitutivo sulla Salaria prosegui il cantiere all'altezza della motorizzazione civile la strada resterà chiusa sino al 18 luglio In entrambe le direzioni nel tratto interessato dal cavalcavia durante... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-07-2026 ore 14:30

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