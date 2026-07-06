Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulle consolari Caminia Kassel Salaria traffico intenso dal raccordo in direzione centro in particolare sulla Salaria per il cantiere all'altezza della motorizzazione civile il traffico è deviato sulle laterali rallentamento e deviazione temporanea per incidenti stradali in piazza Vittorio via Panama è in via di Castel Fusano sulla Pontina traffico intenso tra le uscite e pratica di mare in direzione Roma e da oggi nel territorio del Municipio quindi si prendono il via i cantieri a Isola Farnese in via di Valle Muricana in via dei ponti previste modifiche alla viabilità con parziali chiusure al traffico indicate sul posto https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-07-2026 ore 11:30

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