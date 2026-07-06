Un film degli anni '80, noto per il suo stile distintivo, combina sangue finto, abiti in corduroy e una mascella imponente ispirata a Bruce Campbell. Nonostante i decenni passati, continua a suscitare paura tra gli spettatori. La pellicola si distingue per le sue caratteristiche estetiche e il tono horror, rimanendo un esempio rappresentativo di quel periodo cinematografico. La produzione è ancora oggi riconosciuta come un classico cult del genere.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non ricordo bene come sia successo, ma da bambina ho visto La Casa in televisione. Non saprei dire neppure in che anno: ricordo solo che era estate, che era sera e che il film passava su Italia 1. Ma c'è una scena che da allora non ho mai dimenticato. Cheryl, la sorella minore di Ash, è seduta con gli altri al tavolo e prova a indovinare le carte senza guardarle. All'inizio sembra quasi un gioco. Poi la sua voce cambia, il suo corpo cambia, cambia tutto. È il momento in cui la possessione demoniaca entra davvero nel film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tra sangue finto, eccesso di corduroy e la mascella di Bruce Campbell, La Casa è un monumento agli anni '80 (ma fa ancora paura)

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