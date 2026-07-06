L'Inter ha presentato un’offerta da 27 milioni di euro per il centrocampista di proprietà del Como, che però preferisce trasferirsi a Milano. La trattativa tra le due società continua, senza soluzione definitiva. Khalaili spinge per il trasferimento all’Inter, mentre il Como valuta le proposte ricevute. La situazione resta in sospeso, con le parti che cercano un accordo.

di Francesco Aliperta Inter, il club di Fabregas irrompe su Anan Khalaili: presentata un’offerta da 27 milioni, ma il giocatore spinge per Milano. Non c’è pace sull’asse di mercato tra Inter e Como. Dopo le recenti schermaglie per Nico Paz e Trevoh Chalobah, i lariani tornano a dare battaglia ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club di Cesc Fabregas ha formulato una proposta concreta all’ Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Si tratta di una mossa che certifica l’ambizione del Como, deciso a inserirsi con forza in una trattativa che sembrava destinata a pendere esclusivamente verso l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Tra Como e Inter è sfida continua: la squadra di Fabregas si inserisce per Khalaili. I dettagli

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[Romano] Mentre Nico Paz vede il suo futuro a lungo termine al Real Madrid, preferirebbe rimanere al Como per un'altra stagione prima di fare il trasferimento. Crede che un altro anno in Italia potrebbe accelerare la sua crescita. Il Madrid ha una clausola di ri reddit

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