Milano, 6 lug. (askanews) - Il cortometraggio turco Almost Certainly False della regista Cansu Baydar è il vincitore del Premio Speciale Andaras, il riconoscimento più prestigioso dell'ottava edizione dell'Andaras Traveling Film Festival, il festival itinerante sardo dedicato al cinema breve di viaggio che quest'anno ha attraversato Fluminimaggiore, Buggerru, Portixeddu e Iglesias. Tra gli altri riconoscimenti principali, il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato a Dog and Wolf della regista ceca Terézia Halamovà, mentre i premi di categoria sono andati a cortometraggi provenienti da Danimarca, Francia, Ucraina, Singapore, Lussemburgo e Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tra cinema, viaggio e territori: il racconto dell'Andaras Film Festival

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