Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, arrivando a Les Angles. Lo sloveno, che nella seconda frazione aveva concluso secondo, si è imposto sugli avversari Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. Con questa vittoria, Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, confermandosi leader della classifica generale. La tappa si è disputata in territorio francese e ha visto il ciclista dell'UAE Emirates prevalere sul traguardo.

Stavolta non arriva nessun regalo: Tadej Pogacar si prende la terza tappa del Tour de France 2026 e resta leader della generale. Lo sloveno dell'Uae Emirates, che nella seconda frazione aveva lasciato la vittoria a Isaac del Toro, batte Jonas Vingegaard e Richard Carapaz all'arrivo di Les Angles, il primo in terra transalpina. Non cambia nulla dal punto di vista dei distacchi, ma arriva un'altra prova di forza da parte del campione in carica., La doppietta della seconda tappa aveva dimostrato la forza dell'Uae Emirates, e un altro fortissimo indizio arriva nel primo traguardo francese di questo Tour de France 2026. Stavolta vince Tadej Pogacar, che non regala niente a nessuno e si prende la terza frazione di quest'edizione della Grande Boucle, che lascia la Catalogna e la Spagna per approdare nelle sue terre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, ecco Pogacar: vince a Les Angles e si prende la maglia gialla

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Tour de Romandie 2026 - Stage 5 - Tadej Pogacar wins stage 5 and the GC

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