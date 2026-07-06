Durante la terza tappa del Tour de France 2026, partenza da Granollers e arrivo a Les Angles, è stato aggiornato il quadro delle classifiche. Tadej Pogacar si trova in testa sia alla classifica generale che a quella a punti. La frazione si è disputata su un percorso di 195 chilometri. Il risultato ha modificato le posizioni nelle graduatorie complessive della competizione.

La terza tappa dell’ edizione numero 113 del Tour de France di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Granollers ed arrivo a Les Angles, dopo 195.9 km, ha visto primeggiare, tra i 183 corridori ancora in gara, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Grazie alla vittoria odierna, dunque, proprio Pogacar ha indossato la maglia gialla di leader della classifica generale, inoltre si è anche portato in vetta alla classifica a punti. Non cambiano padrone, invece, le altre due maglie, ovvero quella bianca, che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani, che resta sulle spalle del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), e quella a pois, che si riconduce alla classifica degli scalatori, del neerlandese Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar in vetta anche alla graduatoria a punti

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Tour de France 2026 Starts With A Massive Twist: Team Time Trial

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