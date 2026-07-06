Tottenham annuncia l’arrivo di Tonali | Sono molto felice di essere qui

Da napolipiu.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista italiano ha firmato con il Tottenham e ha dichiarato di essere molto felice di essere lì. Il giocatore è stato presentato ufficialmente come nuovo membro della squadra londinese. La firma è stata annunciata dal club, che ha comunicato l’ingaggio di Tonali come parte delle sue operazioni di mercato. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

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Sandro Tonali al Tottenham: il nuovo capitolo della carriera del centrocampista italiano. Londra (Inghilterra) – Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. L’annuncio è stato diffuso dal club inglese, evidenziando l’importante trasferimento dal Newcastle. L’entusiasmo di Tonali è palpabile: “Sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato il centrocampista italiano. “Quando sono arrivato, mi sono sentito immediatamente a mio agio. Ho parlato con Roberto De Zerbi per quasi due ore riguardo al club, ai tifosi, allo stadio e al nostro calcio. È stata un’esperienza magica: ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho affrontato il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un’atmosfera fantastica, creata da tifosi incredibili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Tottenham annuncia l’arrivo di Tonali: “Sono molto felice di essere qui”.
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