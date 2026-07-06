Il centrocampista italiano ha firmato con il Tottenham e ha dichiarato di essere molto felice di essere lì. Il giocatore è stato presentato ufficialmente come nuovo membro della squadra londinese. La firma è stata annunciata dal club, che ha comunicato l’ingaggio di Tonali come parte delle sue operazioni di mercato. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

Sandro Tonali al Tottenham: il nuovo capitolo della carriera del centrocampista italiano. Londra (Inghilterra) – Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. L’annuncio è stato diffuso dal club inglese, evidenziando l’importante trasferimento dal Newcastle. L’entusiasmo di Tonali è palpabile: “Sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato il centrocampista italiano. “Quando sono arrivato, mi sono sentito immediatamente a mio agio. Ho parlato con Roberto De Zerbi per quasi due ore riguardo al club, ai tifosi, allo stadio e al nostro calcio. È stata un’esperienza magica: ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho affrontato il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un’atmosfera fantastica, creata da tifosi incredibili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tottenham annuncia l’arrivo di Tonali: “Sono molto felice di essere qui”.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham: «Sono molto felice di essere qui»

Battaglia tra Arsenal e Tottenham per Tonali: offerta da 115 milioni di euro in arrivo.L'Arsenal ha presentato un'offerta di 115 milioni di euro per il centrocampista italiano Sandro Tonali, che è nel mirino di altri club.

Temi più discussi: Tottenham, ufficiale l'arrivo di Sandro Tonali: affare record da 100 milioni di sterline; Colpo Fiorentina: arriva Dragusin, trovato l'accordo con il Tottenham; Il Tottenham annuncia Betano come nuovo partner per l’abbigliamento da allenamento; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Fiammata viola, Dragusin! Adesso altri due arrivi.

Tottenham: ufficiale l'arrivo di Sandro Tonali. Costerà 116 milioni, incassa anche il MilanSandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham, ora c'è anche l'ufficialità. Il centrocampista classe 2000 lascia al Newcastle e si trasferisce alla corte di De Zerbi per 110 milioni di sterline, ci ... calciomercato.com

Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: ufficiale l'affare da 100 milioniDopo l'arrivo in Inghilterra e il completamento delle ultime formalità, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del Tottenham. Siamo lieti di poter annunciare Sandro Tonali come nuovo giocatore del Tot ... corrieredellosport.it

Takai Kota di rientro al Tottenham potrebbe esser nuovamente prestato in Bundesliga. Si attende l'annuncio di Sato Ryunosuke al Valencia. x.com

Il più grande difensore centrale del Tottenham di sempre reddit