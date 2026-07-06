Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra, è stata rimessa in libertà dopo che il giudice ha revocato l’obbligo di dimora. La decisione è arrivata nonostante il parere contrario della Procura di Firenze. La revoca è stata decisa su richiesta dei suoi difensori, che avevano presentato un’istanza. La donna, fino a poco prima, era soggetta a restrizioni di movimento.

Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, torna in libertà. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti revocato l’obbligo di dimora che le era stato imposto, accogliendo l’istanza presentata dai suoi difensori nonostante il parere contrario della Procura di Firenze. La donna resta comunque indagata, insieme al marito Antonino Ciavarello, nell’inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Revocata la misura cautelare. Per Maria Concetta Riina la misura dell’obbligo di dimora era stata disposta dopo la scarcerazione avvenuta lo scorso gennaio. Successivamente, i suoi legali, Francesco Olivieri e Tiziana Dell’Anna, avevano chiesto la revoca della misura restrittiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Totò Riina, la clamorosa notizia sulla figlia: cosa succede

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