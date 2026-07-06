A Torino, tre episodi di scippo sono stati registrati in pochi giorni lungo una via frequentata. In ciascun caso, i malviventi hanno agito con un monopattino per sottrarre oggetti alle vittime. La situazione ha portato a una richiesta da parte di un partito politico di introdurre il Daspo urbano, misura che mira a prevenire comportamenti violenti e di disturbo nel centro cittadino.

Non sono certo mancati gli accoltellamenti, a Torino, nei mesi scorsi. Ma negli ultimi tempi a non dare tregua sono gli scippi ai danni dei residenti. Via Carmagnola, zona ad alta intensità di immigrazione, è stata teatro in pochi giorni di tre furti con strappo: “L'ultimo episodio è avvenuto oggi, quando un giovane è stato aggredito da due individui in monopattino privi di casco”. La denuncia della situazione sempre più insostenibile per i cittadini è di Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione 7. “Una residente ha prontamente segnalato l'accaduto tramite l'app YouPol, - aggiunge - permettendo l'intervento della polizia e dell'ambulanza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Torino, la via degli scippi col monopattino: tre in pochi giorni. FdI chiede il Daspo urbano

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