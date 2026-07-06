Torino il Po in sofferenza | il livello dell' acqua è sempre più basso

Notizia in breve

Il livello del Po a Torino si mantiene circa il 50% sotto la media storica, con zone del letto del fiume che appaiono quasi desertiche. La riduzione del flusso d’acqua è attribuita a un’ondata di caldo intenso e prolungato. La siccità ha interessato il corso d’acqua, causando una diminuzione significativa del livello dell’acqua lungo il tratto cittadino. La situazione evidenzia le conseguenze di condizioni climatiche estreme sulla portata del fiume.