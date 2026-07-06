Torino il Po in sofferenza | il livello dell' acqua è sempre più basso
Il livello del Po a Torino si mantiene circa il 50% sotto la media storica, con zone del letto del fiume che appaiono quasi desertiche. La riduzione del flusso d’acqua è attribuita a un’ondata di caldo intenso e prolungato. La siccità ha interessato il corso d’acqua, causando una diminuzione significativa del livello dell’acqua lungo il tratto cittadino. La situazione evidenzia le conseguenze di condizioni climatiche estreme sulla portata del fiume.
A Torino un Po sempre più in sofferenza attraversa la città, segnando fino al 50% in meno rispetto alla media storica. La siccità dovuta alla forte ondata di caldo ha ridotto il flusso d’acqua, con vere e proprie zone deserte anche nel bel mezzo del letto del fiume. L’ultimo rapporto dell’Arpa riporta un indice di siccità da severa a moderata in tutto il Piemonte, un po’ come accaduto nell’estate del 2022. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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