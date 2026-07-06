Sandro Tonali è stato ufficialmente annunciato come nuovo centrocampista del Tottenham. L’azzurro ha dichiarato di essere molto felice di unirsi alla squadra e di non vedere l’ora di cominciare la stagione. La società ha versato 100 milioni di sterline, equivalenti a circa 116 milioni di euro, per il trasferimento dal Newcastle.

Adesso è anche ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Tottenham. "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare la stagione" le prime parole dell'azzurro da centrocampista degli Spurs che hanno speso la bellezza di 100 milioni di sterline (116 mln di euro) per prelevarlo dal Newcastle. Dopo tre stagioni con i Magpies l'ex Milan prosegue la sua avventura in Premier assieme a Roberto De Zerbi che tanto lo ha voluto con lui: "Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club - le parole del tecnico ex Sassuolo e Marsiglia -. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tonali al Tottenham, è ufficiale: "Volevo solo questo club" De Zerbi: "Sandro è speciale"

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