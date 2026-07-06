TFA sostegno XI ciclo | ecco i BANDI delle Università

È stato pubblicato il decreto n.926 del 26 giugno 2026 relativo al XI ciclo del TFA sostegno. Le università hanno diffuso gli avvisi di concorso, attualmente in aggiornamento, che includono posti disponibili per tutti i livelli di formazione. I bandi specificano le sedi e le quantità di posti assegnati, con variazioni tra le diverse università. La procedura di iscrizione e i requisiti sono indicati negli avvisi ufficiali pubblicati online.

TFA sostegno XI ciclo: pubblicato il decreto n.926 del 26 giugno 2026. Ecco gli avvisi, in aggiornamento, delle Università. Sono presenti posti per tutti i gradi, variamente distribuiti. Le prove di accesso si svolgeranno tra il 14 e il 17 luglio. Video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro “Studio rapido” + 91 mappe mentali interattive Università della Calabria Avviso: il BANDO – iscrizioni dal 300626 al 10072026 (entro le ore 12.00) ulteriore proroga le ore 12.00 del 1 LUGLIO 2026 – SCUOLA DELL’INFANZIA le ore 12.00 del 1 LUGLIO 2026 – SCUOLA PRIMARIA le ore 12.00 del 3 LUGLIO 2026 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO le ore 12. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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TFA sostegno XI ciclo 2026: zero posti alle superiori e più opportunità al Nord.

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