TFA Sostegno XI ciclo con tre anni di servizio si salta solo la preselettiva | resta obbligatorio scritto e orale

I docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno possono evitare la prova preselettiva del TFA Sostegno XI ciclo. Tuttavia, devono comunque sostenere le prove scritte e orali. La possibilità di saltare la preselettiva riguarda esclusivamente questa fase e non si applica alle successive prove di accesso. La normativa specifica che il requisito di servizio consente un percorso più snello, ma non elimina gli altri step di selezione.

I docenti che hanno maturato tre annualità di servizio sul sostegno possono beneficiare dell’esonero dalla prova preselettiva del TFA Sostegno, ma devono comunque affrontare le successive prove di accesso. Lo chiarisce Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, rispondendo ai dubbi di una docente della scuola dell’infanzia. “No, non si salta la prova scritta e quella orale. Si salta solo ed esclusivamente la preselettiva”, precisa Craparo. La normativa, quindi, prevede un’agevolazione esclusivamente nella prima fase della selezione: chi possiede i requisiti di servizio* accede direttamente alle prove scritta e orale.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Secondo ciclo INDIRE: TFA estero e tre anni di sostegno senza titolo

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