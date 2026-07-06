TFA sostegno è possibile presentare domanda per più gradi e in università diverse

È possibile fare domanda per il TFA sostegno sia per il primo che per il secondo grado, anche scegliendo università diverse. Lo ha confermato un dirigente della Gilda degli Insegnanti, precisando che la normativa non vieta di partecipare a più selezioni contemporaneamente.

È possibile partecipare contemporaneamente alle selezioni del TFA sostegno per il primo e il secondo grado, anche scegliendo atenei differenti. Lo conferma Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, chiarendo che la normativa non pone alcun divieto in tal senso. “Nessuno lo vieta”, afferma Craparo, spiegando che il calendario delle prove favorisce questa possibilità. Le prove preselettive per i diversi gradi di scuola sono infatti programmate in date differenti, consentendo ai candidati di partecipare a più selezioni. “Le date della prova preselettiva non coincidono: un giorno si può sostenere la prova per il primo grado e il giorno successivo quella per il secondo grado, anche in un’altra università”, spiega. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità

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