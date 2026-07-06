terremoti e maremoti lo stretto di messina laboratorio del nuovo progetto ingv

Un nuovo progetto dell’Ingv mira a sviluppare strumenti per valutare il rischio combinato di terremoti, maremoti, frane e liquefazione del terreno nello Stretto di Messina. L’obiettivo è analizzare come questi eventi possano influenzarsi a vicenda o causare effetti a cascata, in situazioni di emergenza. La ricerca si concentra sulla creazione di modelli integrati per migliorare la previsione e la gestione dei rischi in aree vulnerabili.

Sviluppare nuovi strumenti per valutare il rischio quando terremoti, maremoti, frane e liquefazione del terreno colpiscono lo stesso territorio e possono influenzarsi reciprocamente o generare effetti a cascata. È l'obiettivo di MATRICS (Multi-hazard Assessment of TRIggered and Compound riskS), il nuovo progetto dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) avviato nell'ambito del programma Pianeta Dinamico 2026-2029. Coordinato da Lucia Luzi, dirigente di ricerca dell'INGV, il progetto punta a sviluppare metodologie innovative per la valutazione del rischio multi-pericolo, un approccio che considera contemporaneamente più fenomeni naturali che possono verificarsi nella stessa area, interagire tra loro o produrre effetti concatenati. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Terremoto, scossa dove fa più paura: paura nello Stretto di Messina. FOCUS sul progetto del Ponte

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