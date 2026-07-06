Dal 1° luglio 2026, l’Università di Münster trasforma il suo Centro di teologia islamica in una Facoltà autonoma. È la prima istituzione pubblica in Europa occidentale a offrire un corso di laurea in teologia islamica. La decisione ha suscitato molte polemiche e discussioni pubbliche.

La Germania compie un passo storico nel rapporto tra università pubblica e religione. Dal 1° luglio 2026, l’ Università di Münster ha trasformato il proprio Centro per la teologia islamica in una vera e propria Facoltà di Teologia islamica, la prima istituita in un ateneo pubblico dell’Europa occidentale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di formare direttamente in Germania imam, studiosi e figure religiose destinate a operare all’interno della comunità musulmana del Paese. L’intento dichiarato è quello di sviluppare una formazione accademica radicata nel contesto costituzionale, culturale e democratico tedesco. Secondo il progetto promosso dall’ateneo, la nuova facoltà punta a rafforzare un Islam europeo, favorendo la preparazione di una classe dirigente religiosa formata sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Teologia islamica all’università”. L’annuncio è appena arrivato e fa discutere: tante polemiche

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