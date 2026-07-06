Tennis femminile | Cristiana supera Aber del Ct Bo sul centrale del Ct Pontelungo La firma di Ferrando sul ’Città di Bologna’

Notizia in breve

Cristiana ha battuto Aber nel match disputato sul campo centrale del Ct Pontelungo. Nel torneo Città di Bologna, giunto alla settima edizione, si sono disputate partite su campi in terra rossa con scambi intensi e momenti di tensione. La giornata ha visto anche la firma di Ferrando, che ha partecipato alla competizione. La manifestazione prosegue con incontri che attirano pubblico e appassionati di tennis.