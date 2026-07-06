Tennis femminile | Cristiana supera Aber del Ct Bo sul centrale del Ct Pontelungo La firma di Ferrando sul ’Città di Bologna’
Cristiana ha battuto Aber nel match disputato sul campo centrale del Ct Pontelungo. Nel torneo Città di Bologna, giunto alla settima edizione, si sono disputate partite su campi in terra rossa con scambi intensi e momenti di tensione. La giornata ha visto anche la firma di Ferrando, che ha partecipato alla competizione. La manifestazione prosegue con incontri che attirano pubblico e appassionati di tennis.
Tutto secondo pronostico nella settima edizione del trofeo Città di Bologna, torneo Conad. Sui campi in terra rossa del ct Pontelungo si alternano colpi spettacolari, emozioni e pure qualche brivido. Trionfa la testa di serie numero uno, Cristiana Ferrando, 30 anni, che nel ranking Wta ha raggiunto la posizione numero 247, mentre a livello italiano è una 2.1. Gioca per il Park Tennis Club di Genova e in finale, sulla sua strada, trova la più giovane Sara Aber, 17 anni, classifica 2.4, ravennate e in forza al Ct Bologna. Finisce 6-4, 6-0, ma il match in realtà è molto più in equilibrio di quanto dica il punteggio finale, soprattutto per quello che concerne il secondo set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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