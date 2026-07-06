Taranto visite private durante l' orario di servizio e referti fasulli | medico indagato Danno da 68 mila euro all' Asl

Notizia in breve

Un medico di un ospedale di Taranto è sotto indagine per aver effettuato visite private durante l’orario di servizio. Durante gli appuntamenti, si faceva pagare in contanti senza rilasciare ricevute fiscali e non versava all’Asl la quota prevista. Inoltre, sono stati trovati referti sanitari falsificati. Il danno stimato all’azienda sanitaria è di circa 68 mila euro.