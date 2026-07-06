superenalotto il jackpot supera 190 milioni di euro

Dalle popstar ai reali, ecco gli anelli che hanno fatto sognare il mondo, ma valgono meno del "6" al SuperEnalotto che mette in palio un Jackpot da 190,1 milioni di euro per il concorso di domani sera martedì 7 luglio 2026. Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, al centro dell'attenzione di media e fan di tutto il mondo, riporta sotto i riflettori uno dei simboli più iconici dell'immaginario romantico: l'anello di fidanzamento, quel piccolo oggetto che ha quel valore così potente da far pronunciare il fatidico “SI”. Stando ai rumor, quello su cui ha puntato il campione del football americano per conquistare la popstar nasce dalla collaborazione con la jewelry designer Kindred Lubeck con cui ha co-creato un anello dove brilla un enorme e rarissimo diamante vintage di 8 carati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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