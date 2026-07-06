Durante le riprese di “Bentornati al Sud”, il gelato “SIANI” di Domenico Belmonte ha attirato l’attenzione del cast. Il maestro gelatiere della Gelateria l’Ancora di Santa Maria di Castellabate ha portato il suo prodotto sul set, dove è stato apprezzato tra gli attori e la troupe. Nessuna altra informazione sulle riprese o sul prodotto è stata comunicata.

Castellabate, SA – C’è un protagonista inatteso che, tra un ciak e l’altro, ha saputo conquistare il set di Bentornati al Sud: il gelato di Domenico Belmonte, maestro gelatiere della Gelateria l’Ancora di Santa Maria di Castellabate. Tutto nasce dalla sua ormai celebre Delizia Cilentana, una specialità che ha fatto innamorare Alessandro Siani, diventando un appuntamento fisso durante le pause delle riprese. Ma il successo del gelato di Belmonte non si è fermato al solo attore napoletano. Ben presto ha conquistato anche Claudio Bisio, gli altri interpreti del film e l’intera troupe – dai tecnici agli operatori, fino a tutto lo staff che lavora dietro le quinte – hanno voluto assaggiare quella specialità che racconta il Cilento attraverso sapori autentici e ingredienti di qualità. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sul set di “Bentornati al Sud” nasce il gusto “SIANI”: il gelato di Domenico Belmonte conquista il cast

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