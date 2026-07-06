sui viaggi pesano i prezzi dei carburanti e i cantieri per i treni

Le tariffe dei carburanti e i lavori in corso sulle linee ferroviarie ad alta velocità stanno influenzando i viaggi estivi. I costi dei carburanti sono aumentati, mentre i cantieri ferroviari limitano le opzioni di spostamento. Di conseguenza, i viaggi a lunga distanza via autostrada e treno si prevedono più difficili e meno convenienti rispetto agli anni precedenti. La situazione si traduce in possibili disagi per chi si sposta durante la stagione estiva.

Un’estate che si prospetta complicata per chi intende percorrere lunghe distanze sia sul tratto autostradale sia tramite le linee ferroviarie ad alta velocità. Dopo la fine dei tagli delle accise, avvenuta sabato 4 luglio in seguito alla termine del decreto che dal 6 giugno ha prorogato gli 'sconti' sui carburanti per circa un mese, i prezzi sono tornati a salire, con i distributori che hanno aggiornato le proprie insegne con prezzi in rialzo. Il decreto carburanti terminato a inizio weekend non vedrà proroghe, vista la lenta ma progressiva risoluzione del conflitto in Iran che sta portando ad un graduale ritorno alla normalità sul fronte dei prezzi dei carburanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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