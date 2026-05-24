Taglio accise rinnovato fino al 6 giugno il diesel sale sopra i 2 euro | l'effetto sui prezzi dei carburanti

Notizia in breve

Il governo ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto sulla benzina è stato mantenuto, mentre quello sul diesel è stato ridotto. Il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro. La misura si applica ai prezzi all’ingrosso e al dettaglio. La proroga riguarda sia la riduzione delle accise che le modalità di applicazione. Non sono state previste modifiche alle altre aliquote fiscali sui carburanti.