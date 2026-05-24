Taglio accise rinnovato fino al 6 giugno il diesel sale sopra i 2 euro | l'effetto sui prezzi dei carburanti
Il governo ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto sulla benzina è stato mantenuto, mentre quello sul diesel è stato ridotto. Il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro. La misura si applica ai prezzi all’ingrosso e al dettaglio. La proroga riguarda sia la riduzione delle accise che le modalità di applicazione. Non sono state previste modifiche alle altre aliquote fiscali sui carburanti.
Il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 6 giugno. Confermato lo sconto sulla benzina mentre quello sul diesel è stato ridotto. Immediato l'effetto sui prezzi alla pompa: oggi il prezzo medio del gasolio su strada è di 2,037 euro a litro, mentre la benzina viaggia su 1,968 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il taglio delle accise è stato prolungato fino al 6 giugno. Però il governo ha deciso di rimodulare l’importo, abbassando lo sconto e gli effetti sui prezzi sono immediati? facebook
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Caro carburanti, il governo vuole Prorogare il taglio accise fino alla prima settimana di giugno reddit
Non hanno rinnovato lo sconto delle accise, Hanno dimezzato lo sconto delle accise. Continuate a credere alla loro propaganda e alle loro bugie. x.com
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