sugar 2 e i misteri che avvolgono il nuovo personaggio ray vega

Nel terzo episodio di Sugar 2, Tony Dalton debutta nel cast interpretando il personaggio di Ray Vega. La serie segue le indagini di un investigatore privato incaricato di trovare persone scomparse, mentre nasconde un segreto che potrebbe avere conseguenze pericolose. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo di Vega o sul segreto di John Sugar, protagonista dello show. La presenza di Dalton si inserisce in una narrazione ricca di mistero e tensione.

Tony Dalton è appena entrato a far parte del cast Sugar 2. Lo incontriamo nel terzo episodio dello show che segue le vicende di John Sugar, un investigatore privato ingaggiato per ritrovare persone scomparse, che deve al contempo proteggere un segreto personale che potrebbe rivelarsi molto pericoloso se venisse scoperto. John, come rivelato nella prima stagione, è un alieno, inviato sulla Terra con la missione di osservare gli umani. Alla fine della prima stagione, John Sugar comprende che alcuni umani hanno scoperto la verità su di lui e che uno dei suoi colleghi possiede informazioni su sua sorella (rapita anni prima), quindi decide di rimanere sul pianeta (nonostante tutti i suoi pari, tranne uno, tornino a casa) e continuare a indagare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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