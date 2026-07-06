L’assessore allo Sport ha commentato positivamente la prima edizione della Perugia Jazz Half Marathon, in cui sono stati premiati Alessio Ursitti, arrivato primo con 1 ora e 16 minuti, e Giulia Giorgi, vincitrice femminile con 1 ora e 22 minuti. La manifestazione ha unito sport e cultura, attirando partecipanti e pubblico. La gara si è conclusa con successo, sottolineando l’interesse per eventi che combinano attività fisica e musica.

L’assessore allo Sport Vossi celebra con entusiasmo la prima edizione della Perugia Jazz Half Marathon che ha visto trionfare Alessio Ursitti, vincitore in 1h16’00, e Giulia Giorgi, prima tra le donne con il tempo di 1h22’08. "Il bilancio è molto positivo. Dopo il successo della prima Eco Maratona, Perugia compie un altro passo importante nel proprio percorso di crescita sportiva, ospitando per la prima volta una mezza maratona cittadina. È stata una giornata di sport, partecipazione e condivisione che ha consentito a centinaia di atleti di scoprire il nostro territorio attraverso un percorso straordinario lungo il Tevere, impreziosito dall’atmosfera di Umbria Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Successo, l’assessore Vossi celebra la manifestazione. Perugia Jazz Half Marathon: "Sport e cultura, che connubio»

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