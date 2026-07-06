Su La Verità un piccolo capolavoro di disinformazione | ‘il clima non è cambiato’ ma si dimostra l’opposto

Su La Verità è stato pubblicato un articolo che afferma che il clima non sia cambiato, ma i dati scientifici indicano il contrario. La pubblicazione presenta un articolo che sostiene questa tesi, ma analisi di fonti ufficiali mostrano un aumento delle temperature globali e cambiamenti climatici evidenti negli ultimi decenni. Il testo utilizza anche un proverbio per suggerire che le leggi sono facilmente aggirabili, senza citare studi o dati scientifici specifici.

Vi ricordate il proverbio “fatta la legge, trovato l’inganno”? È uno di quei proverbi che stabiliscono leggi altrettanto fondamentali di quelle della termodinamica: valgono sempre. Ne esiste un esempio famoso e documentato. Quando l’India era una colonia inglese, il governo aveva messo una taglia su ogni serpente cobra morto consegnato dai cittadini. Risultato: i cittadini si misero ad allevare cobra per incassare la taglia. Quando l’amministrazione se ne accorse e sospese il premio, gli allevatori liberarono le bestie ormai inutili, e i cobra finirono per essere più numerosi di prima. È un fenomeno tipico: ogni incentivo mal congegnato tende a generare il proprio inganno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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