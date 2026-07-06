Stop al recupero economico del 2013 Anief | Persi 100 mila euro in dieci anni Servono 3 miliardi

La Cassazione ha stabilito che il recupero dell’anno 2013 per i dipendenti della scuola riguarda solo aspetti giuridici, non economici. La decisione annulla la possibilità di recuperare i fondi relativi a quell’anno, causando una perdita stimata di circa 100 mila euro in dieci anni. La stima complessiva dei fondi non recuperabili si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. La sentenza riguarda esclusivamente le questioni di natura economica legate a quel periodo.

La storia si ripete, ma con un finale diverso. I giudici della Cassazione hanno rivisitato una loro precedente decisione sul recupero dell'anno 2013 per i dipendenti della scuola, stabilendo che quella annualità conta unicamente ai fini giuridici, non economici. Una doccia fredda per migliaia di docenti e ATA che speravano in un ristoro economico dopo anni di attese. Eppure, proprio quando la via giudiziaria sembrava l'unica percorribile, Anief rilancia con forza: servono 3 miliardi in Legge di Bilancio. Una cifra importante, necessaria per colmare quel divario che da anni separa il personale scolastico dagli altri dipendenti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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