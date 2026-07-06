In occasione dell'inaugurazione della mostra Spade e pallottole, è stato intervistato il fumettista Stefano Raffaele, co-autore dell'esposizione insieme al premio Oscar John Ridley. Raffaele ha descritto il fumetto come una forma di regia, paragonandola al cinema. La mostra presenta opere legate ai temi delle armi e della violenza, e l'intervista si è concentrata sulla natura artistica del fumetto e sulla sua capacità di narrare storie visive.

In occasione dell'inaugurazione della mostra Spade e pallottole, abbiamo intervistato il fumettista Stefano Raffaele, co-autore di questa iniziativa insieme al premio Oscar John Ridley.. È stata inaugurata a Rimini la mostra Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, che proseguirà fino al 19 luglio al Fellini Museum, nel palazzo del Fulgor. La mostra, curata da Alberto Brambilla e Andrea Fornasiero, è un approfondimento celebrativo dedicato alla straordinaria sinergia tra lo sceneggiatore premio Oscar statunitense John Ridley, già vincitore nel 2014 di un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per 12 anni schiavo, e il maestro del fumetto italiano Stefano Raffaele, recentemente insignito del Premio Coco 2026 come "Eccellenza Italiana nel Mondo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stefano Raffaele ci racconta Spade e Pallottole: "Il fumetto è pura regia, come il cinema"

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Si parla di: Spade e pallottole, al Palazzo del Fulgor una mostra dedicata al sodalizio artistico tra John Ridleye Stefano Raffaele; A Rimini si celebra il genio di Federico Fellini e si anticipano i grandi eventi della serialità italiana.

Stefano Raffaele ci racconta Spade e Pallottole: Il fumetto è pura regia, come il cinemaIn occasione dell'inaugurazione della mostra Spade e pallottole, abbiamo intervistato il fumettista Stefano Raffaele, co-autore di questa iniziativa insieme al premio Oscar John Ridley.. movieplayer.it