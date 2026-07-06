Il collegamento ferroviario tra la stazione centrale e quella di Ancona Marittima richiederà almeno tre anni per essere riattivato. L’obiettivo è stato promosso dal governo regionale e successivamente sostenuto dal sindaco al momento dell’elezione. La riattivazione del collegamento ferroviario è uno dei progetti in fase di sviluppo, ma non sono stati forniti dettagli sui passaggi necessari o sui tempi precisi.

Riattivare il collegamento ferroviario tra la stazione centrale e quella di Ancona Marittima. E’ stato uno degli obiettivo del governo regionale poi sposato al momento della sua elezione anche dal sindaco Daniele Silvetti. Lo stop era arrivato quando al timone della città c’era la sindaca Valeria Mancinelli che aveva accolto il pressing del mondo portuale che contestava le interferenze tra l’arrivo dei treni e quello dei tir diretti ai traghetti. Non solo, sul piatto c’era anche una questione legata alla sicurezza visto che il treno per arrivare in porto costeggiava la Mole Vanviteliana cuore pulsante delle attività sulturali della città. Ma l’approccio del governatore Francesco Acquaroli è stato diverso: non è possibile fermare un collegamento che ci invidiano tutti i porti italiani: si deve trovare una soluzione per riaprire tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione Marittima, servono almeno 3 anni per la riapertura

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