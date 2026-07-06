Stati Uniti-Belgio probabili formazioni | Balogun dal 1’

Alle 2 di notte italiane si gioca la partita degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio. La probabile formazione statunitense prevede Balogun dal primo minuto. Non sono state ancora ufficializzate le scelte definitive delle due squadre. La partita si svolge in un contesto a eliminazione diretta.

Proseguono gli ottavi di finale: alle 2 di notte italiane la sfida tra Stati Uniti e Belgio: le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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