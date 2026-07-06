Il proprietario di una squadra di calcio ha richiesto un incontro urgente con il sindaco e il presidente della regione per discutere il futuro dello stadio cittadino. La questione riguarda la possibilità di rinnovare l’attuale impianto o di costruirne uno nuovo, privato. La decisione influenzerà le infrastrutture sportive della città, che tornano a essere al centro dell’attenzione pubblica in vista di un possibile intervento sullo stadio.

Stadio a Napoli: De Laurentiis chiede un incontro urgente a Manfredi e Fico per decidere tra il restyling del Maradona e un nuovo impianto privato. Il futuro delle infrastrutture sportive nel capoluogo campano torna prepotentemente al centro dell’agenda pubblica. Durante la cerimonia ufficiale di svelamento della divisa celebrativa per il centenario del club, che accompagnerà la squadra nel corso del campionato 2026-2027, la discussione politica e societaria si è inaspettatamente accesa sul tema della costruzione di un nuovo stadio. L’evento, svoltosi in una cornice suggestiva a bordo di una nave da crociera, ha offerto lo scenario per un confronto diretto e senza filtri tra i massimi vertici del club e i rappresentanti delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stadio: scontro e confronto sul nuovo impianto durante il varo delle nuove maglie azzurre

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SCONTRO ISTITUZIONALE NEL CALCIO ITALIANO: VERITÀ, MEMORIA E POLEMICHE

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