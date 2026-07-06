In seguito alla discussa decisione della Fifa di sospendere il provvedimento disciplinare previsto per Balogun, centravanti Usa che adesso potrà regolarmente scendere in campo per gli ottavi di finale, il ct Pochettino ha parlato in conferenza stampa. Il tentativo di giustificare il cambio di rotta degli organi arbitrarli, però, non va come previsto: guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Squalifica Balogun, il suo ct Pochettino prova a giustificarla ma... sbaglia "sponsor"!

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FIFA CORRUPTION! Why Folarin Balogun's Red Card Ban Was SUSPENDED For Belgium Clash!

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#USA. La #FIFA di #Infantino annulla la squalifica di Balogun, che oggi potrà giocare contro il #Belgio. Sentitissimi ringraziamenti pubblici di #Trump. E c'è ancora chi pensa che il peggio l'avessimo visto con l'arbitro #Moreno ai mondiali in Corea. ( Francesco x.com

Scandalo: sospesa la squalifica di Balogun! Il bomber degli Usa in campo col Belgio. Trump: Grazie Fifa reddit

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