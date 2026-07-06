Spread Btp-Bund a 76 punti base rendimenti al 3,68% per i titoli italiani

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è mantenuto stabile a 76 punti base all'apertura del 6 luglio, con rendimenti italiani al 3,68%. La differenza tra i due titoli non ha subito variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile attorno a 76 punti base in apertura il 6 luglio, in linea con gli ultimi risultati della scorsa settimana. Dopo alcune fluttuazioni, il differenziale si è stabilizzato e i rendimenti si sono fermati poco sotto al 3,70%. Negli ultimi giorni di questa settimana si terranno le aste tradizionali dei titoli di Stato, con Bot e titoli a medio-lungo termine che saranno messi a disposizione del mercato. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Spread BTP-Bund: cos'è e perché conta per i tuoi investimenti

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