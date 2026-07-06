Spider-Man Noir torna al centro dell’attenzione con il nuovo fumetto “L’affaire Gwen Stacy”, che vede il personaggio coinvolto in un’indagine tra nazisti e gang criminali. La storia si svolge in un’epoca ispirata agli anni ’30 e coinvolge la ricerca della verità sulla morte di Gwen Stacy, con riferimenti a gruppi nazisti e organizzazioni criminali. La serie, già nota per la sua ambientazione dark, si arricchisce di nuovi dettagli e personaggi. Recentemente, il personaggio è tornato alla ribalta anche grazie alla serie TV su Prime Video con Nicolas Cage.

Di recente, il personaggio di Spider-Man Noir è salito sempre più alla ribalta grazie alla serie tv uscita su Prime Video con protagonista Nicolas Cage. La sua storia editoriale a fumetti è però molto più lunga, infatti questa versione alternativa di Peter Parker è nata nel 2009 sulle pagine della miniserie omonima, scritta da David Hine e Fabrice Sapolsky con i disegni di Carmine Di Giandomenico. Trovate sul sito un articolo dedicato alle sue prime apparizioni. In questo caso vogliamo, invece, parlarvi della sua ultima avventura, raccolta da Panini Comics nel volume Spider-Man Noir: L’affaire Gwen Stacy, che vede Erik Larsen ai testi, Andrea Broccardo e Marika Cresta ai disegni, Rachelle Rosenberg ai colori e Simone Di Meo alle copertine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man Noir: L’affaire Gwen Stacy – Una nuova indagine tra nazisti e gang criminali

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Spider-Man Noir, The Gwen Stacy Affair: 6/2/26

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