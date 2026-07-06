Una sparatoria si è verificata in viale Lazio a Rozzano, vicino a un supermercato. Un uomo di 34 anni di origini marocchine è stato colpito alla gamba destra e si trova in ospedale, ma non in pericolo di vita. I colpi sono stati esplosi per motivi collegati allo spaccio di droga, poi l’autore si è dato alla fuga.

I colpi esplosi alla gamba destra. Poi la fuga. A terra - in viale Lazio a Rozzano, a sud di Milano - rimane un 34enne di origini marocchine. È ferito, ma non in pericolo di vita. Chi l’ha colpito, intanto, scappa lasciandolo sull’asfalto, vicino al supermercato Il Gigante della periferia milanese. La segnalazione al 112 arriva poco prima della mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì 6 luglio. Sul posto si precipitano i carabinieri di Rozzano e della compagnia di Corsico oltre ai sanitari del 118 con due automediche e un’ambulanza. La vittima viene trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’Humanitas. Proseguono intanto le indagini dei militari. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Sparatoria a Rozzano, colpi esplosi vicino a un supermercato per motivi legati allo spaccio di droga: 34enne ferito

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