Spagna-Portogallo l’ottavo di finale più atteso dei Mondiali | la diretta

A Dallas si gioca l’ottavo di finale tra Portogallo e Spagna, match molto atteso dei Mondiali 2026. La squadra portoghese, con Cristiano Ronaldo, affronta una Roja che non ha ancora perso e che è considerata tra le favorite per la vittoria finale. La partita si svolge sul campo di uno stadio pieno, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

A Dallas va in scena uno degli ottavi più attesi del Mondiale 2026: Portogallo-Spagna. La squadra di Cristiano Ronaldo affronta una Roja ancora imbattuta e tra le favorite per il titolo. In palio i quarti contro USA o Belgio. 20:32 – Riscaldamento in corso Le due squadre sono entrate in campo e stanno svolgendo il riscaldamento pre-partita all’AT&T Stadium. Atmosfera già caldissima sugli spalti. 19:25 – Spagna, formazione ufficiale La Spagna si schiera con il 4-2-3-1: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal. All. De la Fuente. Confermati Yamal e Pedri dal primo minuto a supporto di Oyarzabal. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Spagna vs Portogallo: il duello della penisola iberica

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