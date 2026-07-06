Portogallo Spagna streaming e diretta tv | dove vedere la partita dei Mondiali 2026

Alle 21 ora italiana di oggi, nel match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il Portogallo affronta la Spagna a Dallas. La partita si gioca in uno stadio negli Stati Uniti e viene trasmessa in diretta streaming e in televisione. La sfida si svolge sotto i riflettori del pubblico internazionale, con i due team pronti a confrontarsi sul campo.

. PORTOGALLO SPAGNA STREAMING TV – Oggi, lunedì 6 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Portogallo e Spagna scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Portogallo Spagna in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Portogallo e Spagna sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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