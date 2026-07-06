Spacciava in corso Italia a Osio Sotto arrestato 21enne del posto

Nella notte del 3 luglio 2026, i Carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato un 21enne del luogo per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto in corso Italia, dove il giovane era impegnato in attività di vendita di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, sono state trovate diverse dosi di droga e denaro contante. Il ragazzo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella tarda serata del 3 luglio 2026, i Carabinieri della stazione di Osio Sotto. hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un normale servizio di pattuglia in Corso Italia, nel Comune di Osio Sotto, i militari hanno notato un soggetto a piedi, già noto. Il giovane, alla vista della pattuglia, ha assunto immediatamente un atteggiamento guardingo. I Carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo e alla sua identificazione. Si trattava di C.I., 21 anni, residente a Osio Sotto. Il ragazzo era stato già deferito in stato di libertà lo scorso 31 maggio per il reato di spaccio, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un minorenne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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