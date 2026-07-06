Spaccate senza sosta in città Auto vandalizzate in stazione

Nelle ultime ore, diversi veicoli sono stati danneggiati in varie zone della città, con i finestrini infranti. In particolare, il parcheggio di Piazzale Europa e via Adua sono stati colpiti più volte. Le auto sono state trovate con vetri rotti, senza che siano stati segnalati tentativi di furto o altri danni evidenti. La polizia sta indagando sugli episodi, che continuano ad essere segnalati dai residenti.

Un incubo senza fine per i reggiani, che continuano a ritrovare le loro macchine con i finestrini spaccati. Tra le zone colpite nelle ultime ore troviamo la stazione, nello specifico il parcheggio di Piazzale Europa e via Adua. Tra i veicoli vandalizzati c’è anche quello di Chiara Franceschini, ricercatrice Unimore, che sabato pomeriggio è ritornata in città senza sapere che ad attenderla c’era una brutta sorpresa: "Ho lasciato la mia Honda Jazz qui nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17. Sono rientrata esattamente 24 ore dopo e ho ritrovato la polizia intenta a segnare le auto vandalizzate. Quando sono arrivata alla mia ho trovato il finestrino distrutto, il vano portaoggetti svuotato con tutto quello che c’era al suo interno rovesciato sui sedili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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