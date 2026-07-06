È stata completata la mappatura di mille tombini, caditoie e griglie che devono essere puliti entro 12 settimane. Questi interventi sono prioritari per prevenire allagamenti durante le piogge intense. La misura mira a ridurre i rischi di allagamenti nelle zone più a rischio della città, che si verificano frequentemente durante le ondate di maltempo. Il piano è già in corso e prevede un intervento rapido su queste infrastrutture.

È completa la mappatura di mille tombini, caditoie e griglie su cui bisogna intervenire in via prioritaria, nell'arco di 12 settimane, per evitare gli allagamenti a cui Roma assiste a ogni ondata di maltempo. Ma siamo già agli sgoccioli, considerando il fatto che i temporali estivi ormai sono piogge monsoniche. Il dipartimento capitolino Lavori pubblici ha pubblicato l'affidamento del servizio di «pulizia, indagine e verifica della funzionalità» ad Acea Ato 2, nell'ambito dell'accordo tra la stessa società, Roma Capitale e Ama. Quest'ultima ha geolocalizzato le caditoie che hanno bisogno di interventi urgenti e, delle mille considerate, 284 risultano «storicamente ostruite». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sos tombini ostruiti, piano per "stapparne" mille. È già corsa contro il tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corsa contro il tempo. Fabregas vuol giocare in Europa al Sinigaglia. Già partiti i lavoriLe operazioni per permettere a Fabregas di giocare in Europa al Sinigaglia sono in corso e i lavori sono stati avviati.

Leggi anche: Oltre 1.600 i candidati in pista. Già insediate le commissioni. Scrutini, corsa contro il tempo

Tombini ostruiti, rischio allagamentiIl gruppo di Fratelli d’Italia, parla di totale inerzia dell’amministrazione Accorsi di fronte ai problemi quotidiani che stanno soffocando Cento e le sue frazioni, e stavolta pone attenzione sulla ... ilrestodelcarlino.it

Tombini ostruiti, le strade come piscineCaditoie occluse a San Lazzaro: allarme lanciato da residenti e Fratelli d’Italia. Dopo la pioggia di giovedì, abbiamo ricevuto varie segnalazioni da parte di cittadini che evidenziavano il mancato e ... ilrestodelcarlino.it