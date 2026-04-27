Diarra e Smailagic | così la Virtus si rilancia Gara in controllo e tanti motivi per sorridere

La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria contro Trieste con il punteggio di 95-81, mantenendo il controllo durante tutta la partita. Tra i protagonisti, Diarra e Smailagic hanno contribuito con 15 punti ciascuno, mentre altri giocatori hanno segnato punti chiave, come Edwards con 19 e Alston Junior con 12. La squadra ha mostrato un buon ritmo e diversi giocatori sono stati impiegati con successo nel corso del match.

VIRTUS 95 TRIESTE 81 OLIDATA: Hackett 5, Edwards 19, Niang 8, Jallow, Diouf 13, Dos Santos 6, Pajola 2, Alston Junior 12, Smailagic 15, Diarra 15, Ferrari ne, Akele ne. All. Jakovljevic. TRIESTE: Ross 13, Brown 15, Ramsey 8, Candussi 1, Bannan 16, Uthoff 5, Toscano-Anderson 6, Deangeli 12, Ruzzier 5, Moretti ne, Iannuzzi ne, Martucci ne. All. Taccetti. Arbitri: Grigioni, Capotorto, Cassina. Note: parziali 27-16; 53-43; 75-64. Tiri da due: Virtus 2037; Trieste 2136. Tiri da tre: 1127; 932. Tiri liberi: 2230; 1216. Rimbalzi: 41; 34. Quarta vittoria in fila. Mica solo questo, però. Perché Brescia perde in casa e, a questo punto, a due giornate dalla fine, alla Virtus basterà una vittoria per chiudere, come lo scorso anno, la stagione regolare al primo posto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diarra e Smailagic: così la Virtus si rilancia. Gara in controllo e tanti motivi per sorridere Notizie correlate Virtus Bologna-Trieste 95-81: Edwards e Smailagic la decidono così! Gli highlightsLa Virtus Bologna comincia con il piede sull'acceleratore, poi Trieste cresce ma non riesce a completare la rimonta: guarda gli highlights della... Virtus Bologna si rinforza con Edwards e SmailagicIn Eurolega, Virtus Bologna affronta Barcellona puntando su una difesa molto presente e su transizioni rapide, seguendo una strategia studiata dal... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La Virtus batte Trieste e conferma il primato. Treviso a un passo dalla salvezza, Scafati torna in A; La Virtus Bologna fa valere la propria fisicità, sconfitta la Pallacanestro Trieste; La Virtus ritrova forza e chiude la pratica Trieste. Verso la pole nei playoff; Jakovljevic si gode la sua Virtus: Trieste travolta 95-81, è festa all'Arena. Con 15 punti e 12 rimbalzi Aliou Diarra si prende la scena nella vittoria della @VirtusBo contro la @PallTrieste In doppia cifra anche Edwards, Smailagic, Alston e Diouf #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com Con 15 punti e 12 rimbalzi Aliou Diarra si prende la scena nella vittoria della Virtus Bologna contro la Pallacanestro Trieste In doppia cifra anche Edwards, Smailagic, Alston e Diouf #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook