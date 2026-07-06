Un attivista tedesco è stato arrestato in Grecia dopo aver partecipato a operazioni di soccorso nel Mediterraneo. La sua storia, insieme a quella di altri attivisti, è raccontata in un documentario prodotto da Solarino e Amnesty International. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento in attività di assistenza alle persone migranti e le successive accuse di reato. La produzione evidenzia le modalità di intervento e le implicazioni legali di queste azioni.

Fluminimaggiore, 6 lug. (askanews) - La storia di Sean Binder, l'attivista tedesco fermato in Grecia dopo aver partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso dei migranti, è al centro del documentario "La solidarietà non è un reato", diretto da Valeria Solarino e presentato all'Andaras Traveling Film Festival durante una presentazione con il pubblico a Portixeddu. Un incontro a Londra e una lunga conversazione tra l'attrice e Binder sono al centro del documentario. "Ho trovato un ragazzo normale, questa è stata la cosa più sorprendente. Un ragazzo laureato in giurisprudenza, con un brevetto da sub specializzato nel soccorso. Mi ha detto: ho voluto mettere le mie competenze, sia giuridiche sia pratiche, al servizio di questa causa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Solarino e Amnesty raccontano il caso Sean Binder in un documentario

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