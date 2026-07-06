A Savona, il Comune ha organizzato un progetto per rendere il mare accessibile a persone con disabilità. Durante l’evento, sono stati allestiti percorsi e strutture specifiche per permettere a tutti di vivere l’esperienza del mare. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla consegna di attrezzature e alla presentazione delle nuove aree accessibili.

“Come città siamo molto felici di poter accogliere queste persone e offrire loro la possibilità di vivere l'esperienza del mare, che rappresenta un bene prezioso per tutti. Ed è giusto che sia davvero accessibile a chiunque”. Lo ha dichiarato Riccardo Viaggi, assessore al Welfare del Comune di Savona, intervenendo all'inaugurazione di ‘La Casa di Silvia’, il primo progetto nazionale di ospitalità accessibile promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. La struttura, donata dalla famiglia Codispoti in memoria di Silvia, scomparsa poco più di un anno fa dopo oltre vent'anni di convivenza con la Sla, sorge a pochi passi dallo Scaletto senza Scalini, la spiaggia simbolo dell'inclusione sul litorale savonese, e offrirà gratuitamente soggiorni alle persone con Sla e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sla, Viaggi (Comune Savona), mare deve essere accessibile a tutti

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