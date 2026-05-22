La bellezza? Deve essere accessibile a tutti

Da oltre sessant’anni, il Gruppo Mirato si occupa di offrire prodotti di igiene personale e bellezza pensati per essere accessibili a tutti. La sua storia inizia con l’obiettivo di rendere i prodotti di cura più inclusivi, sviluppando una vasta gamma di articoli distribuiti in diversi mercati. Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la propria presenza, mantenendo l’impegno di proporre soluzioni di qualità a prezzi contenuti. La sua attività si concentra sulla produzione e distribuzione di prodotti dedicati alla cura del corpo.

Una sfida nel mondo dell’igiene personale e della bellezza intrapresa oltre 60 anni fa, che ha generato una realtà produttiva conosciuta come Gruppo Mirato. Geomar, Clinians, I Provenzali, Malizia e Intesa sono solo alcune delle linee commercializzate dall’azienda. guidata da Fabio Ravanelli, che ha raccolto il testimone del padre Corrado, proseguendone il percorso di crescita e sviluppo dell’azienda, situata a Landiona, in provincia di Novara. Lei è da diversi anni al timone del Gruppo. Qual è la vostra filosofia di bellezza? "Una bellezza a 360°, accessibile da più persone possibili. Filosofia che si rispecchia nell’ampia gamma dei nostri prodotti, dove ognuno può trovare risposte alle proprie esigenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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