Sky TG24 Live In al Teatro di Villa Torlonia

Giovedì 7 maggio, il Teatro di Villa Torlonia ospiterà l’evento Sky TG24 Live In, che trasformerà il teatro in uno studio televisivo per tutta la giornata. Il format del canale all news, diretto da Fabio Vitale, ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale. Durante l’evento, sarà possibile seguire le trasmissioni e le attività in diretta all’interno della struttura.

Giovedì 7 maggio il Teatro di Villa Torlonia si trasformerà per tutta la giornata in uno studio televisivo in occasione del Sky TG24 Live In, il format del canale all news diretto da Fabio Vitale patrocinato da Roma Capitale. A partire dalle 09:30 si parlerà della guerra commerciale, del nuovo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sky Cube porta attualità Sky TG24 su podcast e piattaforme streamingSky Cube diventa format quotidiano di Sky TG24 con appuntamento live alle 15 su skytg24. Al via il Festival “Contemporaneo Futuro” dall’ 8 al 12 aprile 2026 al Teatro India e al Teatro TorloniaTeatro India e Teatro Torlonia 8 – 12 aprile 2026 FESTIVAL CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni VI edizione Il Festival del Teatro di Roma dedicato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sky TG24 ‘Live In Roma’ – Economia; Madame annuncia il Disincanto Tour: tutte le date; Portogallo, maxisequestro di opere d'arte nel paesino di Penalva. Indagato un uomo; Gianni Morandi, tour estate 2026: tutte le date di C’era un ragazzo. Sky TG24 Live In torna a Roma: dibattito su politica, economia e scenari globali dal Teatro di Villa TorloniaAl centro del dibattito, i principali temi internazionali: dalla guerra commerciale in atto dal 2025, che sta ridefinendo gli equilibri globali, al nuovo assetto geopolitico, passando per il conflitto ... affaritaliani.it ‘Sky TG24 Live In’ torna torna e trasforma il Teatro di Villa Torlonia in studio tvTorna Sky TG24 Live In . Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, nato per portare il dibattito sul territorio e incontrare cittadini, ... primaonline.it Si accendono i riflettori del Bar Teatro di Villa Potenza. Martedì 5 maggio, Electirc Guitarlands: sul palco Michael Angelo Batio e Rowan Robertson https://marcheinfinite.com/2026/05/04/si-accendono-i-riflettori-del-bar-teatro-di-villa-potenza-martedi-5-maggio- - facebook.com facebook