Sipicciano torna la Festa degli gnocchetti | due serate tra gastronomia musica e divertimento

A Sipicciano si terrà la seconda edizione della Festa degli gnocchetti nei giorni 11 e 12 luglio 2026, presso Poggio del Castagno. L’evento, organizzato dall’associazione NIUR, prevede due serate con gastronomia, musica e divertimento. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e punta a coinvolgere la comunità attraverso momenti di convivialità. Sono previste attività e intrattenimenti legati alla cultura gastronomica del territorio.

Sipicciano si prepara a vivere due serate all’insegna della tradizione, della musica e della convivialità. Venerdì 11 e sabato 12 luglio 2026, a Poggio del Castagno, è in programma la seconda edizione della Festa degli gnocchetti, organizzata dall’associazione NIUR. L’appuntamento, promosso con il supporto della Pro Loco Sipicciano e del Comune, punta a valorizzare uno dei piatti più amati della tradizione locale, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e festa nel cuore dell’estate. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30, con la possibilità di degustare gli gnocchetti e altre proposte pensate per accompagnare le serate. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con musica, balli e tanto divertimento per cittadini, visitatori e famiglie. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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